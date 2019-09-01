Son dakika... Bakanlık duyurdu: 5 teröristi etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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