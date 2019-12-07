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DHA
07.12.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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