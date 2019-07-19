Son dakika: Bakanlık açıkladı: Yerli mühimmat kullanıldı... Yerle bir edildi
Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları dün gece Kuzey Irak’ın Karacak bölgesine son ayların en kapsamlı hava operasyonunu yaptı.
Türkiye sınırından 180 kilometre içerideki bölgede 10’dan fazla savaş uçağı PKK’nın terör üssü Mahmur Kampı yakınlarında, örgütün mağara ve sığınaklarının bulunduğu Karacak bölgesine düzenlediği gece operasyonunda 20’den fazla PKK hedefini vurarak yerle bir etti.
İHA’ların işaretlediği yerlere lazer güdümlü M 82 ve 84 bombaları ile beton delici nüfuz edici bombalar (NEB) atıldı. Bölgedeki siviller için büyük hassasiyet gösterilirken, bu operasyon Erbil’de Türk Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin 17 Temmuz’da şehit edilmesinden sonra yapılan ikinci büyük hava herakatı oldu.
17 Temmuz gecesi de Kandil hedef alınmıştı. Söz konusu bölge geçen yıl da 14 Aralık’ta vurulmuştu.
Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da, “Komandolarımız Pençe Harekâtıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken hava harekâtlarıyla da sınır ötesindeki terör hedefleri tek tek vurulmaya devam etmektedir. Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve millî mühimmat ile İHA’larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” açıklaması yaptı.
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