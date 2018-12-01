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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
01.12.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı... Tam 262 kişi

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Bakanlık açıkladı... Tam 262 kişi

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda 8 olayda toplam 262 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 23-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 8 göç olayının 3’ü Sahil Güvenlik İzmir, Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 3’ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1’i Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve 1’i Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Dikili ve Seferihisar bölgelerinde gerçekleşen 3 olayda 135 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgesinde gerçekleşen 3 olayda 81 düzensiz göçmen yakalandığı ifade edildi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Kaş bölgesinde icra edilen kontrol ve denetimlerde 1 olayda 24 düzensiz göçmenin yakalandığı, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Enez bölgesinde icra edilen kontrol ve denetimlerde ise 1 olayda 22 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının yakalandığı kaydedildi. 

"Gerçekleşen 8 göç girişiminin 1’inde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum bölgesinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 16 düzensiz göçmen kurtarılmıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvalık, Kuşadası, Didim, Bodrum ve Kaş bölgelerinde gerçekleşen 11 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 415 düzensiz göçmenin ve 9 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde Ege ve Akdeniz’de; 1 Arama Kurtarma Korveti, 31 Sahil Güvenlik Botu, 7 SAGET, 1 DEGAK Timi ve 13 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 284 saat seyir yapılmış, 26 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 61 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 3 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 160 saat görev icra edilmiştir." 

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