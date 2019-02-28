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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.02.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakanlık açıkladı: Kapıkule'de 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi

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Son dakika... Bakanlık açıkladı: Kapıkule'de 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan cipin LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araç şoförü ve uçakla Türkiye'ye gelen 1 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen araçların işlemleri yapılırken, sahayı gözlemleyen Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, şüphelendikleri cipte arama yaptı. Arama sırasında aracın bagaj bölümündeki LPG tankından keskin kimyasal asit kokusu geldiği ve aracın içine kokuyu bastırmak amacıyla bol miktarda otomobil parfümü sıkıldığı belirlendi. Bunun üzerine araçta detaylı tarama gerçekleştirilirken, LPG yakıt tankında özel tertibatla gizlenmiş halde eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Son dakika... Bakanlık açıkladı: Kapıkulede 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi
UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu şebekesinin tamamının ortaya çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalarda, aracın ve içindeki maddenin sahibinin Hollanda'da olduğu saptandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından anlık olarak gerçekleştirilen uluslararası bilgi paylaşımı ve İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şüphelinin Amsterdam’dan gelerek İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapacağı belirlendi.

Hollanda kolluk birimleri ile koordineli sürdürülen operasyon sonucu şüpheli, Amsterdam Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçakta yolcuların şaşkın bakışları arasında İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli ile araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika... Bakanlık açıkladı: Kapıkulede 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi

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