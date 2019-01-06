Son dakika... Bakanlık açıkladı! Hepsi öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta Avaşin basyan bölgesine yapılan hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatının düzenlendiğini bildirildi. Açıklamada, "Hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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