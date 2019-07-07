Son dakika... Bakanlık açıkladı: Hedefler vuruldu, 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi'' ifadelerine yer verildi.
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