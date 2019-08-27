Son dakika... Bakanlık açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Ekrem Aksoy olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan sözde Garzan eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir."
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