Son dakika: Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 30 Ekim 2019
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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