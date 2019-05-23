Son dakika... Bakanlık açıkladı: Elazığ'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Arıcak'ın Yoğunbilek köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon sürüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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