Son dakika: Bakanlık açıkladı... 5 terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.





Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu. pic.twitter.com/cUCbvfKqSZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Aralık 2019