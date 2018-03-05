Son dakika... 'Hadım' düzenlemesi için flaş açıklama

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satırbaşları şöyle:

(Zeytin Dalı harekâtı) Neredeyse harekât bölgesinin yarısı TSK kontrolüne geçmiştir.



'HADIM YASAL DAYANAĞA KAVUŞTURULMAKTADIR'



Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ istismarın önlenmesi acil eylem planı ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmıştır. Bakanlar Kurulumuzda konu müzakere edilmiştir. Komisyona Bakanlar Kurulumuz bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Çalışma son şeklini alacak ve çalışma paylaşılacaktır.

Bazı başlıkları paylaşmakta fayda görüyorum. Cezalar artırılmakta, caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici tedbirler yaygınlaştırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Bu suçlara karışanlar özel sektörde çalışıyorsa hemen bilgilendirme yapılacak.

Cezanın sadece bir sonuç olduğunu biliyoruz. Asıl olanın önleyici ve koruyucu tedbirler olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın bu duruma düşmesini önlemek en büyük hedefimizdir.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN KAPATILMASI

Bu kararı yetkili makamlarımıza iletmiştir. Ancak bu karar siyasi bir karar değil sadece güvenlik riskleri nedeniyle alınmış bir karardır. ABD Büyükelçiliği elindeki bazı bilgileri Türk istihbaratı ve güvenlik birimleriyle paylaşmıştır. Güvenlik güçlerimiz de gerekli tedbirleri almış adımları atmıştır. Önemli neticeler elde edilmiştir. ABD’nin İstanbul ve Adana konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir.

ABD’LİLERİN 'AFRİN OPERASYONU DEAŞ İLE MÜCADELEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR' AÇIKLAMASI

DEAŞ’a odaklanalım vurgusu çok sık yapılıyor. Odaklanalım ama PKK-KCK-PYD-YPG’ye de odaklanalım. Türkiye olarak hem DEAŞ hem de tüm terör örgütleriyle mücadele etmenin doğru olduğuna inanıyoruz.

DEAŞ’ın saldırıları nedeniyle Suriye ve Irak’tan sonra en büyük zararı gören 3. ülke Türkiye’dir. DEAŞ’a odaklanmayalım diyen bir Türk yetkili yoktur.

YUNAN ASKERLER İLE FETÖ'CÜLER TAKAS OLACAK MI?

Yunanistan’dan sınırı geçen 2 askerin Türkiye’de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti ne Türk hükümeti bir takas talebinde bulunmuştur. Bu askerler askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından sorumlu tutulmuştur.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI BELLİ Mİ?

Cezaların caydırıcılığı suçların işlenmesini önlemede büyük bir etkiye sahip. Ceza suçun işlenmesinden sonra devreye giriyor. O cezanın verilmiş olması o mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. O nedenle hükümet olarak bir yandan cezaların caydırıcılığını yükseltirken öte yandan çocuklarımızın suça muhatap olmadan önce, bu suçları işleme eğilimi olanların tuzağına düşmeden önce onları koruyucu bazı tedbirlerin üzerinde durmamız son derece önemlidir.

Burada ailelere, Milli Eğitim Bakanlığı’na, STK’lara, medyaya, üniversitelere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na büyük görev düşüyor. Büyük bir seferberliği beraber yürütmemiz gerekir.



'BAZI MESLEKLERDE ÇALIŞMALARI YASAKLANACAK'

Risk haritası çıkarılacak. Nerede risk olduğu her sene tespit edilip oralara özel çalışma yapılacaktır. Bu tür eğilime sahip kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Bazı psikoteknik incelemeler yapılacak ve testlerden geçenler o meslekleri yapacaktır.

SALİH MÜSLİM’İN ÇEKYA’DA SERBEST BIRAKILMASI

Yaşanan süreci he birlikte gördük. Çekya ikili anlaşmalara aykırı davrandı. Salih Müslim’in Almanya’ya gideceği yönünde bir bilgi gelince taleplerimizi cuma günü Almanya makamlarına ilettik. Almanya’yı dürüst ve samimi davranmaya davet etmeye devam edeceğiz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Aynı apartmanda oturanların farklı sandıklarda oy kullanması seçim güvenliği için getirilmiş bir düzenlemedir. Diyoruz ki ilçedeki memurların listesi seçim kuruluna bildirilecek seçim kurulu bunların arasından kura çekecek sandık görevi için. Zaten birçok bölgede partiler bildirmediği takdirde kamu görevlileri sandık başkanlığı yapıyor. Türkiye’nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim gelmektedir. Şimdiden ana muhalefet partisi 2019 seçimlerinde başarısızlığına bahane bulma çabasındadır.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİNDEKİ '12 YAŞ ALTINA VE ÜSTÜNE FARKLI CEZA' TARTIŞMASI

Bu konudaki ısrarın sebebi Anayasa Mahkemesi'dir. AYM verdiği bir kararda, cezaların suç mağdurlarına göre kademelendirmesi yönünde bir karar verdi.

Burada birilerini koruma kastı yoktur. Ceza adalet sistemine uygun, orantılı ve adil bir ceza tespit etme gayreti vardır. Çocuk istismarcılarının hepsine aynı gözle bakıyoruz. Bu kademelendirme başka ülke hukuklarında da benzer uygulamalar vardır.