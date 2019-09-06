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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu. HDP'nin Diyarbakır'daki İl Binası önünde terör örgütünden çocuklarını kurtarmak isteyen ailelerin eylemlerini değerlendiren Süleyman Soylu, "Başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran bizi insan dışılıkla suçlayanların bu meseledeki duyarsızlıklarını sormak lazım" dedi Soylu ayrıca terörle mücadeleye değinerek, "Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelesi gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair soruları cevaplayan Süleyman Soylu şu mesajları verdi:

HDP BİNASI ÖNÜNDEKİ EYLEM

Başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran bizi insan dışılıkla suçlayanların bu meseledeki duyarsızlıklarını sormak lazım.
Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelesi gerçekleşiyor. Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum.
Bu insanlara üzülerek bakıyorum. Kime bu işe duyarsızlık gösterenlere.

İSTANBUL’A KAYYUM İDDİASI

Onu Pazar sabahı Hakan Çelik’te söyleyeceğim inşallah.
Şunu ifade edeyim Türkiye Cumhuriyeti kurallarla ilkelerle kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir. Dün kurulmuş değildir.
2200 yıllık devlet geleneğimiz var. Siyasi görüşlerimiz farklılık olabilir.
Ama bir muhtar kendine verilen yetkiler çerçevesinde muhtarlık yapar.
Bir belediye başkanı kendine verilen yetkiler çerçevesinde başkanlık yapar.
Bir bakan da kurallar ve ilkeler çerçevesinde bakanlık yapar.
Kurallar ve ilkeler çerçevesinde bunları yapmak zorundayız.

YENİKAPI’DAKİ İBB ARAÇLARI

Arkadaşlarıma dün gece talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa biz bu kamu zararına bakarız.
Belediye işi, şov işi değildir.
Bu söylenir ve araştırılır.
Eğer böyle bir fazlalık israf söz konusuysa ilgili bakanlığa bu söylenir. Söylenmedi.
Biz bunu araştırma hakkına sahibiz.
Filli olarak şöyle bir şey var: Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir.
Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan bu da başka bir görev ihmalidir. Yanlış bir şeydir o da bizim sorumluluğumuzdadır.

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