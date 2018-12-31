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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 3 yılda 4 kritik seçimi büyük bir katılım ve demokratik olgunlukla tamamlayan Türkiye'nin, demokrasiden aldığı güçle 2019'da da istikrarını sürdürmeye kararlı olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu sözlerine şu şekilde devam etti, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." 

SOYLU'DAN YENİ YIL MESAJI

Soylu, yayımladığı yeni yıl mesajında, geçmişin unutulmadığı ama geleceğe ait yepyeni hayaller, beklentiler ve heyecanlarla dolu yeni bir yılın karşılamaya hazırlanıldığını ifade etti.

Türkiye'nin, son yıllarda istikrarına yönelik birçok saldırıyı başarıyla savuşturduğunu, güçlü ve köklü devlet yapısıyla zorlu küresel süreçleri başarıyla yönettiğini vurgulayan Soylu, "Türkiye, 2017'de kararını verdiği yeni yönetim modeline 2018 yılında adım atarak yeni bir geleceğe doğru yol almaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Orta Doğu kaynaklı küresel terör ve kitlesel göç olayları, içeride 17-25 Aralık'tan başlayan ve 15 Temmuz'da silahlı kalkışmaya dönüşen ihanet süreci, uzun yıllardır sürdürdüğümüz PKK terör örgütüyle mücadele ve tüm bu süreçlerin sınırlarımızın dışından aldığı destek, esas itibarıyla ülkemizin siyasal, ekonomik ve güvenlik istikrarı için ciddi bir sınav olmuştur. Türkiye bütün bu süreçleri, başarılı ve istikrardan taviz vermeyen yönetim anlayışı, kararlı bir liderlik, güçlü bir altyapı ve bütün bunların ötesinde demokrasiye olan bağlılığıyla aşmayı başarmıştır.

Şartlar ne olursa olsun demokrasi ve hukukun üstünlüğüne, halkın iradesinin tek belirleyici olması anlayışına olan bağlılığımız, tarif ettiğimiz
tüm süreçlerin etkin şekilde yönetilebilmesine imkan sağlamıştır. Son 3 yılda 4 kritik seçimi büyük bir katılım ve demokratik olgunlukla tamamlayan Türkiye, demokrasiden aldığı güçle 2019'da da istikrarını sürdürmeye kararlıdır."

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak terörden asayişe, uyuşturucu ile mücadeleden göç yönetimine, trafik güvenliğinden şehir güvenliğine, tüm sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, 2019'un ay yıldızlı bayrağımızın altındaki her vatandaşımız için sağlık, mutluluk ve bereket vesilesi olmasını diliyor, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz.?" ifadesini kullandı.

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