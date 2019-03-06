Son dakika! Bakan Soylu'dan kritik sözler

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır.

Bir kere sokaklar, caddeler, balkonlar siyasetin fotoğrafını verir. Bu memleketimizin gittiğim her yerinde ve yöresinde sokaklar, caddeler ve balkonlar muhteşem… Vatandaşın sıkıntısı var mı? Elbette ama herkesin geleceğe ait ve bu seçimden sonrasına ait “bunu yine Tayyip Erdoğan, AK Parti yapar” şeklinde bir anlayışı olduğunu görüyorum.

BATIDA AK PARTİ VE MHP’YE KAYBETTİRECEĞİZ DEDİ HDP… BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE DE ADAY ÇIKARTMADI. SEÇİM SONUÇLARINI NASIL ETKİLER?

Şurada bir dosyamız var. Bu zillet ittifakına HDP her yönüyle destek veriyor. Şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi vermiş. Bu bizim tespit edebildiğimiz, daha fazlası vardır. Bunların 27’si sadece HDP’ye kayıtlı. Onun dışında birbirine çekilmeler var. Bir de atıyorum Ardahan’dan Adıyaman’a kadar Beyoğlu’na kadar İzmir’e Ankara’ya kadar bu şurada bizi üzüyor. Kendime şu soruyu soruyorum. Biz niye 94 belediyeyi görevden aldık? Geçen seçimde 24 Haziran’da HDP’yi Meclis’e taşıyan Kılıçdaroğlu’dur. Farkı şu, beraber gelmek istiyorlar.

Dün Cizre, Erciş belediyesinde yaşadığımızı, Sur belediyesinde yaşadığımızı bugün İzmir’den Buca’ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul’dan hangi belediye kazanacaksa bütün belediyelerde artık PKK’nın bir temsilcisi, Kandil’den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu PKK’ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz PKK’yla mücadeleyi neden yapıyoruz? Biz önce bunu milletimize şikayet ederiz. Ama işin hukuki, diğer boyutları elbette bu 94 belediye neden alındı? Teröre karışmış. Teröre karışmayan iki üç belediye başkanı var müdahale etmedik, onlar da onları dışladılar zaten.

Terör davası yürüyen kişileri belediye başkan adayı yapmış. Bu ne demektir? Devlete karşı itirazımı ortaya koyuyorum diyor. Ve burada bunu sadece devlet görmüyor ki, bir de millet var. Bu para kimin parası? Dağa götürdüğü çocuklar kimin çocukları? Bütün bu günahların tamamını CHP üzerine alıyor. Ben de taşıyıcı annelik yapıyor diyorum zaten.

Bugünkü AK Parti ve MHP’nin içerisinde bulunduğu Cumhur İttifakı’nın da temel bir arada bulunma anlayışı budur. Bu kadar saldırıya daha geniş set kurmamız lazım. Beka dememizin nedeni bu. Görelim bakalım, 15 Temmuz’dan önce beka sorunu var mıydı yok muydu? 6-7 Eylül’den üç gün önce baka problemi var mıydı yok muydu? Takım elbise giyip, kravat takıp, iri laflar konuşup memleketle ilgili her şeyi biliyormuş havasıyla söz söylemek o kadar kolay değil.

15 Temmuz’dan bu yana kaç yıl oldu? 2,5 yıl önceden bahsediyoruz ya. Allah’ınızı severseniz bu ülkede etrafımızda Suriye ile ilgili mesele varken, Lübnan, Libya, Tunus varken bu kadar enerjide geçiş güzergahı üstünlüğü bizdeyken, beka meselesi yok demeyi bağdaştıramıyorum. Bana da anlatsalar ben de anlasam…

TERÖRLE İLTİSAKI YÜZÜNDEN HDP’Lİ BAŞKAN ADAYLARININ, ADAY OLMALARININ ÖNÜNE GEÇECEK SÜREÇ İŞLETİLEMEZ MİYDİ?

Görevden alma bir tedbirdir. İş işten geçmeden müdahale etmektir. Şimdi burada bu terör örgütüne yardım yataklık yaptı dendikten sonra zaten gereği yapılacaktır. Belediyeyi yönetecek hali yok. Belediyeler bütçe, insan, şehir yönettikleri için orada yapılan değerlendirmeler… Onu da İçişleri Bakanı keyfine alıyor değil. Mahkemeye sunulan belgelerin bütün değerlendirmeler ortaya konuyor. Belediye başkanı talimat vermiş, kamyonla silah taşımış… Biz onu tutalım mı? Mahkeme 3 yıl sonra belli olacak. 3 yıl belediye başkanlığı mı yapacak? Her partiden açığa aldığımız belediye başkanları var. Aksi takdirde vatandaş ne bilsin? Onun hırlı mı hırsız mı olduğunun emanetini bana bırakıyor. Biz bu adımı atmak durumundayız. Eğer atmazsak yanlış yapmış oluruz.

Doğu ve Güneydoğu’da bir araştırma yapıldı. Kayyum memnuniyeti yüzde 65’in üzerinedir. HDP – PKK on günlerdir tezvirat ortaya koyuyor. Tek bir diş sökemez, bunlar hizmet yaptılar. 7,5 milyarlık yatırım yaptılar. Diyarbakır’daydım, hayranlıkla izliyorum.

SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER

Seçim üstü seçim yaşıyoruz. Allah’ın izniyle arkadaşlarım tüm tedbirleri aldılar. Biz de şöyle yaptık, 19 -26 Ocak arası, bütün bölgeleri tüm güvenlik birimlerimizle beraber yoğun toplantılar gerçekleştirdik. Geçen seçimde yaşadığımız aksaklıklar, açıklar, yaptığımız iyi uygulamalar… Tamamını masaya yatırdık. 2014 yerel seçimleriyle bugüne kadar olan kıyaslama itibariyle; 2014 – 2019 seçimlerinde olan olaylarda, muhtar olayları geriledi. Kendimiz yayınlar, anonslar yaptık ve birden durdu. Oran aşağıya gelmeye başladı. 2019 seçimlerinde, 2014 yerel seçimlerine göre oranlarda azalma yüzde 88,1.

Mümkün olduğu ölçüler içinde seçim olayı 581 tane olmuş, 237’ye düşmüş. Gönül daha düşük olmasını istiyor ama bütün valilerimiz-kaymakamlarımız her biri bu meseleyi temel bir mesele olarak ortaya koyuyorlar. Seçim öncesi, seçim günü, sayım ve sayım sonrası… Bu üç temel nitelik üzerinde yürütüyoruz. Tüm okullardaki kameralar, oy sayımındaki kameralar, ışıklandırmalar, jeneratörler; bakanlıklarla irtibat kurarak gerçekleştiriyoruz.

BİZ GÖREVDEN ALDIK, YİNE KOYUYORLAR

Sırrı Sakık belediye başkanıydı. Ağrı’ya gitmiyordu. Kim yönetiyordu? Dağın atadığı kayyum yönetiyordu. Ahmet Türk’ü 18-19 yaşındaki genç idare ediyordu. Aslında onlara itibar edenlere de itibar etmemek lazım… Adam PKK’nın oradaki taşeronu. “İyi adamdır” Neresi iyi adam? Nasıl böyle bir şey söz konusu olabilir? Biz görevden aldık, yine koyuyorlar. Bu ne demektir? Terör örgütünün maşası oldu diye aldık. Onu tekrar Mardin’de aday koyuyorlar. Hatta terör örgütü onun yaptığı yolsuzluklar nedeniyle kendileri de “özeleştirisini” aldılar.

KILIÇDAROĞLU’NUN TV KANALINDAKİ SÖZLERİ…

Şu PKK – KCK’nın Türkiye bağlantısıdır. PYD’nin de PKK’nın da sözde lideri Apo’dur. Kandil yönetir PYD’yi de PKK’dır. Kimlerin olduğu, hangi eylemleri yaptığı; bu bir özeti. PKK PYD KCK… Oradaki aktörlerin ne işe yaradığı, nasıl yönettiği

Elimizde öyle belgeler var ki, biraz daha işimize lazım açıklamıyorum. Kılıçdaroğlu’nun aklı bu işe yetmez ki. Kaç defa PKK – PYD işiyle ilgilenmiş? Bunların hangi saldırıları yaptıklarını… Şurada yüzlerce PYD’nin yaptığı 100’lerce eylem var. PYD’de komutanlık yapıp da PKK’da olanların itirafları var. Kimse kusura bakmasın, lafı ölünce mi söyleyeceğiz? Ben Murat Karayılan’dan daha tehlikeli bir adamım onlar için. Biz mücadelemizi ona göre yapıyoruz. Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu siyaset hırsının, memleket geleceğiyle ilgili bütün meseleleri mağlup etmesidir. Ben bunu CHP’nin daha sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu’nun yönettiği dönemi kâbus dönem için bahsedileceğine… Gelecek dönemler Kılıçdaroğlu’nun döneminden bahsetmeyecekler.

Direkler, sensörler, kameralar... Dünyanın en modern sistemlerinden birisini kurduk. Devam ediyoruz. Karakollara bağlı, illere bağlı, buradan da takip edebiliyoruz. Bu konularda çok üst düzeydeyiz.

"İRAN İLE BİRLİKTE OPERASYON YAPACAĞIZ"

Şöyle bir iş yaptık. Bizim duvar çekmemiz konusunda hiçbir problem çıkartmadılar ki İran katı düşünceye sahiptir. Bu bir güvenlik duvarı. Ama orada her zaman bir sınır mücadelesi var. Ama şu anda tık tık gidiyoruz. Geçen gün İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. Ve inşallah İran ile birlikte operasyon yapacağız. Bunu ilk kez söylüyorum. Ve bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari olarak bir çok değerlendirmemiz söz konusu.

Dün akşam bir kız teslim aldık. Bir terörist tecavüz etmiş, kadını dövmüş, oradan kaçmış. İğrenç işler var ya... 8 Mart dünya kadınlar günü için PKK'lılar sokağa çıkarlar...

Ayn El Arab'da en son gelen fotoğraf var. Böyle bir şey var mı Allahınızı severseniz? Bunlar 14-15 yaşında kız çocukları, lanet olsun.

Bir video var göstersek Türkiye'nin içi parçalanır. Bu ahlaksız örgüte destek olanlar, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz.

Murat Karayılan'a çağrı yapıyorum. 2018'de de şehitler kataloğu çıkarıyor. Yine çıkarsın. Sözde şehitler... Niye çıkartmadılar? Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor. En son 3 gün önce kadın yöneticilerinden bir tanesinin bir telsiz konuşması var. Yani orada tamamen üst üste konulan ve içinden çıkılamayacak durumun tespitler söz konusu. İlk kez böyle yakaladık.

DHKP/C AÇIKLAMASI: ÖTESİ VAR ONU DA BEKLEYİN

Burada bir başlık vermeyi unuttum. Bu da DHKP/C. Geçen söyledim, ya ölüdür ya tutuklu. Bunun daha da ötesi var; onu da bekleyin.

METRUK BİNALAR-YAPILARIN YIKIMI...

Bunun bir felsefesi var. Uyuşturucu kullananların yüzde 42'si evde, yüzde 24'ü metruk binalarda, yüzde 9'u da parklarda...

İlk önce 50 bindi, sonra üzerine düştük 63 bin metruk bina tespit ettik. 35 binini yıktık. Hepsi de yıkılmıyor, kültür varlıkları gibi onları da rehabilite ettirdik. Şu anda 21 bin bina var. Arkadaşlarımız ciddi şekilde bina yıkıyorlar. Tüm belediye başkanları, başkanlarımız tekrar seçildikten sonra sahipsiz, bizim genel ahlaka - asayişe dönük yıkma hakkımız var. Kim ne söylerse söylesin...

Bir takım arkadaşlar "mahkeme kararı alın" Mahkeme kararı önceden alınacak bir karardır. "Burada benim mahallemde uyuşturucu içiyorlar. Burada çocuklarımızı kötülüğe alıştırıyor" dediği zaman bizimkiler gider yıkar dozerle. Sonra gider dava açar, biz mağdur etmiyoruz ki.

Burada bizi kısıtlayan mahkemesi devam eden tabiat ve kültür varlıklarıdır. Onların korunmasını yapabiliriz.

Hepsi, yukarıdan aşağıya 800 milyon dolar sadece okullardan gelir elde ediyorlar. 200 milyon dolar da bağış toplayabilme kabiliyetimiz var. 1 milyar dolar. Hem Arizona’da hem de Nevada’da askeri üslerde okulları var. Ben bunu bilmeyecek miyim? Orada palazlanacak, gelecek benim huzurumu bozacak. Devlet olarak bilmek zorundayız. Biz bu bilgiyi hukuka bildiriyoruz, savcılıklarımıza bildiriyoruz. O da yurt dışından içeri geldiği zaman gel bakalım kardeşim sen napıyorsun…

İşte geçen gün PKK’lılar, AP önünde girdiler, yaktılar, yıktılar… Benim ona demem lazım ki “bu adam tehlikeli, şu şu bağlantıları var, finansman sağlıyor” Yani özellikle Kıbrıs’ta Avrupa üzerinden PKK örgütleri ve dernekleri, orada PKK menşeili bir takım öğrencileri yetiştiriyorlar ve bunlara para gönderiyorlar. Ben bunu bilmek durumundayım. Avrupa’nın bir takım ülkelerinde yapıyorlar. Tedbirimizi almak zorundayız. Almazsak, memleketimizin bize verdiği emaneti yerine getirmemiş oluruz diye düşünüyorum.

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