Son dakika... Bakan Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İşte Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

Ben de takip ediyorum söylenenleri. Özellikle bazı şeyleri üzülerek de görüyorum. Sanki devlet kapısından hiç girmemiş insanların yorumları ile karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Hiç devlet bilmeden kurum bilmeden cahilane taraflarını hakikaten üzülerek takip ediyorum.

Eğer devlette bu kadar görev yapmış insanların devletle ilgili en ufak bir bilgileri yoksa ve böyle bir değerlendirmeyi ortaya koyuyorlarsa ve bu değerlendirmenin gerçekle hiçbir ilgisi yoksa bu cahilliktir.

Seçimi yürüten YSK’dır. Okullarda da bize öğretilir. Seçim kurulları yönetir, meselenin güvenliği bize aittir. Büyükçekmece’de bir olay söz konusu olmuştur. Bu olay bugün olmamıştır. Bu olay bir yolsuzluk ve usulsüzlük olayıdır. Bu olayın anlaşılması da AK Parti teşkilatının takibi ve müracaatı ile ortaya çıkmıştır. Bu seçim takvimi içerisinde tespit edilmiştir. Bunu yapan oradaki mevcut Belediye Başkanı’nın yakınları. Ama herkes gidip istediği bir arsaya kendini yazamaz. Çünkü nüfus müdürlüğü nerenin mesken nerenin arsa olduğunu yazar. Bu bilgiyi de nüfus müdürlüklerine belediyeler aktarır.

Büyükçekmece’deki memur geldi oraya oturdu ve oradaki çalışmasına 2019’daki seçime dayandırdı. Uzun süreli bir hazırlık var. Bir arsaya ve iş yerine ve ya bir meskenin içerisinde oturmayan birisini oraya yazdı.

Askıya çıktığı zaman bir kısmını tespit ettiler ama buradaki zaman dilimi buna müsaade etmedi. Büyükçekmece yetiştirebildiğimiz 350 kişinin arsalarda oturduğunu gördük. Orada bunu yapan geçici olarak görevlendirilen Belediye yetkilisi… Bugünkü mesele Ocak ayından beri pey der pey devam ediyor. Burada bir hile var iki burada suiistimal var, üç burada bir yolsuzluk var. Bugün seçim olmasa biz bunu konuşmazdık ama konuşmamızın sebebi buraya getirilen insanların seçime etkisinin olması.



Bir suç ortada bir yolsuzluk yapılmış. Bugün olduğu için bunu seçime yönelik tartışıyoruz. Böyle eksiklikler genelde olur bunun üzerine idari ve adli tahkikatlar açılır. İdari tahkikat da Ocak 2019’da seçimin öncesinde zaten açılmış ve bu işlem zaten devam ediyor. Bir yandan da bir siyasi parti diyor ki bu durum seçimin sonucuna etki etti.



AK Parti burada şaibeli bir olay yaşandı ve bu da seçime etki etti diyerek itiraz etti. Kanun var ve bu konuda yanlış beyanı ortaya koyan kamu görevlisi ile ilgili her bir işlemin ağır cezaları var. Bu öyle kolay bir mesele değil. Savcılık da biz de idari tahkikatı devam ettiriyoruz.

BİNALİ YILDIRIM’LA GÖRÜŞME



Binali beyle bugün de görüşürüz o gün de görüşürüz burada ahlaki bir eksiklik ya da kanuni bir kısıtlama mı var. Sakın çok tehlikeli bir durumdur bu eğer bir içişleri ve Adalet Bakanı’nın görevini layıkıyla yaptığını düşünmüyorsanız o görevde tutmazsınız. Bizim yaptığımız işlerle ilgili her hangi bir şikayet ortaya koymuşlar mıdır? Böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar cahilane davranışlardır. Devleti ve siyaseti bilenler bu tür değerlendirmeler yapmazlar. Bizim siyasi kişiliğimizle bu görevler bize verildi. Bunların her biri maalesef suçüstü yakalananların karşı tarafa çamur atmasıdır. Toplantı yapmışız da ne oldu yani Binali bey bizim büyüğümüz ve abimiz… Biz onun kabine arkadaşlarıyız. Mesele varsa onun bir değerlendirmesini kendi aramızda yapacağız tabi ki.

BAHÇELİ’NİN SEÇİMİN YENİLENMESİ ÖNERİSİ

İlk tanıştığım seçim 1984’tür 14 yaşındaydım ve ben de babamlarla beraber sandık sandık dolaştım. Bütün seçimleri bilirim. Bu siyasette hangi yer varsa hepsinde bulundum. Ben hayatım da 201 rakamının 0 olarak yazıldığı ve bunun üst üste yazıldığı hiçbir seçim görmedim ben. 1982 seçimlerin Anayasa referandumların nasıl yapıldığını biliyorum. O seçimde atılmayan oylara sandık başkanları tak tak yaptı. Ama ilk kez Türkiye’de seçim içerisinde bir kişinin oyunun başka tarafa yazıldığına ilk kez şahit oluyorum.

Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin bu seçimin tartışması sürekli devam edecektir. Bir oyun ne kadar önemli olduğunu bu seçim tekrar göstermiştir.

Bu bir demokrasi gelişimidir ve Türkiye’de reye nasıl sahip çıkıldığını gösterir. "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır. Bu seçim ne kadar sonuç olursa olsun bu tartışma devam eder ve bir sonraki seçime de yansır.



SANDIK BAŞKANLARINDA FETÖ İDDİASI



Yapılan şikâyetler var, bizim görevlerimiz yapılan şikâyetleri değerlendirmek zorundayız. Tespit ettiklerimiz var.

Ne dedi Mansur Bey hak yerini bulacak. Yani demek istiyor ki 2014 seçimlerinde bir haksızlıkla karşı karşıya kaldım ve bu seçimi onun üzerine kurdum. Kim ne derse desin bu seçim de kendisinden sonraki süreci bu şekilde yönetecektir.