Son dakika... Bakan Soylu: 'Türkiye afet riski yüksek bir ülke'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asya Afet Azaltma Konferansı'nda "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"dedi.
Konferansta konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:
Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır. Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız var.
Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir.
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