Son dakika... Bakan Soylu, sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili "Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'na katıldı.
İstanbul'daki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.
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