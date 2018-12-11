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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
11.12.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Soylu kritik sayıyı açıkladı: ''215 bin 92 hesap tespit ettik''

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu ayrıca yasa dışı bahis, bilişim suçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı Kapanış Programı'na katıldı.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, "(FETÖ'nün) Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik." ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARINDA BİN 409 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ"

Bakan Soylu, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur."

"BİLİŞİM SUÇLARINA YÖNELİK OPERASYONLARDA 18 BİN KİŞİ YAKALANDI"

2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlendiğini belirten Soylu, "Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." diye konuştu.

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