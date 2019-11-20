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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
20.11.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

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Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Devam eden Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir'' dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Devam eden Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.
Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür.
Bu yılın 10 ayında 289 terörist ikna yoluyla teslim oldu.
18 Temmuz 2018’den itibaren 2 bin 65’i terör, 722’si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır.
Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır.
Kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldı, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'si tutuklandı.
2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.
DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü.

 

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