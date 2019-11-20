Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Devam eden Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir'' dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Devam eden Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.
Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür.
Bu yılın 10 ayında 289 terörist ikna yoluyla teslim oldu.
18 Temmuz 2018’den itibaren 2 bin 65’i terör, 722’si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır.
Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır.
Kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldı, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'si tutuklandı.
2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.
DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü.
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