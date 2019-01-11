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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN
11.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Soylu imzası ile seçim güvenliği genelgesi yayımlandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Son dakika: Bakan Soylu imzası ile seçim güvenliği genelgesi yayımlandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi 81 il valiliğine “Seçim Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. İçișleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen genelgede, seçim koordinasyon merkezlerinin kurulması, elektrik, doğalgaz merkezlerinden önlemler alınması, siber saldırılar ve sabotaj eylemlerine karşın tedbir alınması istendi.

ANLIK TAKİP

Genelgeye göre, İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık merkezinde, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbiri gözden geçirmek, gelişmelerin anlık olarak takibini yapmak ve il valileri ile sürekli iletişim halinde bulunmak üzere, “Seçim Koordinasyon Komisyonu” oluşturuldu. İllerde ise il düzeyinde seçimlerin güven ve huzur içerisinde geçirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla “İl Seçim Koordinasyon Merkezleri” kuruldu. Ayrıca, Bakanlık merkezinde ve tüm illerde 7/24 esasına göre faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), seçimlere ilişkin meydana gelen tüm olayların takibini yaparak Merkeze ulaşan bilgileri İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerine anlık olarak aktaracak.

BÖLGE TOPLANTILARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, seçim güvenliğine ilişkin alınan ve alınacak tüm tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla; il valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve var olan illerde sahil güvenlik komutanlarının katılımlarıyla seçim güvenliğine ilişkin bölge toplantıları yapılacak. Valiler, illerinde güvenlik birim amirleri ve lüzum görülecek diğer yetkililerin katılımıyla seçim güvenliği toplantıları yapacak ve seçim sürecinde alınacak tedbirleri kapsayacak şekilde İl Seçim Güvenlik Planları hazırlayacak. Seçim güvenliğini sağlamak için yeterli sayıda güvenlik personeli görevlendirilecek. Seçim güvenliğine yönelik planların uygulanmasında ve tedbirlerin alınmasında görev yapacak yeterli sayıda emniyet, jandarma, sahil güvenlik personelinin, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularının görevlendirilmeleri yapılmış/yapılacak olup tüm kolluk birimlerinin tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaları sağlanacak. Terör örgütü ve uzantılarının seçmen iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlerine müsaade edilmeyecek. Siyasi parti temsilcilerinin ve adayların herhangi bir baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan, ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çalışmaları yapmalarını sağlayacak tedbirler alınacak.

SEÇİM SONUÇLARINI MANİPÜLE

Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında huzur ortamını bozmayı amaçlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi, seçim sonuçları üzerinden yaşanacak tartışmaların asayiş ve güvenlik sorununa dönüşmemesi için gerekli olan tüm tedbirler alınacak.

Seçim sürecinde terör örgütü ve uzantılarının, ülkenin güven ve huzurunu bozmaya, olumsuz algı oluşturmaya yönelik, olası tüm çabaları yakinen takip edilecek. Başta vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerde gerekli önleyici güvenlik tedbirleri alınacak. Provokatif davranışlarla Suriyeli misafirlerimiz ve farklı etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) toplumsal olaylara dönüşmemesi için gerekli tedbirler planlanacak ve bu tür olaylara fırsat verilmeyecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seçim sürecinde ve özellikle seçim gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla; enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik alınan koruma tedbirleri gözden geçirilecek. İlgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, seçimle ilgili tüm alanlarda enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla jeneratör ve benzeri güç kaynakları kullanıma hazır halde bulundurulacak. Bilişim sistemlerini işlevsiz hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı gerekli önlemler alınacak, özellikle sosyal medya ortamında yapılan “provokatif paylaşımlar” kolluk birimlerimizin “bilişim suçları ile mücadele ekipleri” tarafından yakından takip edilerek, herhangi bir provokasyona meydan verilmeyecek.
Seçimlerin yapılacağı okullarda bulunan her türlü kamera sisteminin faal olmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak. Binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların aydınlatma imkân ve sistemleri ile güvenlik kameraları çalışır halde bulundurulacak.

SEÇİM GÖZLEMCİLERİ

Seçimleri izlemek üzere ülkemize gelecek üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı büyükelçilik temsilcilerine gerekli misafirperverlik gösterilerek, çalışmaları için uygun ortam sağlanacak. Ayrıca valiliklerimizce, mahallin özelliklerine göre seçim sürecinde meydana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde gerekli risk değerlendirmeleri yapılarak, alınmasında lüzum görülen ilave tedbirler uygulamaya konulacak.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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