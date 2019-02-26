Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist sığınakta ele geçirildi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi. Öte yandan İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada operasyonda yakalanan teröristlerin ismini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 7 teröristin yakalandığını açıkladı. Okmeydanı'ndaki o operasyon DHA kamerasına yansıdı.
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi. Soylu'nun bahsettiği operasyon Şişli, Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.
KIRILAMAYAN KAPILAR OKSİJEN TÜPÜ İLE KESİLDİ
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok kez operasyon düzenlenen İdil Kültür Merkezi'nde polisin en çok zorlandığı yer giriş kapıları olmuştu. Polis bu kez İdil Kültür Merkezi'ne hazırlıklı gitti. İçerisinde oksijen tüpleri olan bir minibüs de ekibin içinde yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi.
SOKAKTA KUŞ UÇURTULMADI
Operasyon sırasında özel harekat ve terörle mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlar da bölgede devriye görevi yaptı. Operasyonda gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN DHKP-C OPERASYONU AÇIKLAMASI
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi’nin Şişli’de binasına operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;
-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)
-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)
-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,
-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,
-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)
-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)
-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G.
Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi.
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