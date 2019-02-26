Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist sığınakta ele geçirildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist sığınakta ele geçirildi
GeriGündem Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist sığınakta ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul (DHA)
26.02.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist sığınakta ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi. Öte yandan İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada operasyonda yakalanan teröristlerin ismini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da  7 teröristin yakalandığını açıkladı. Okmeydanı'ndaki o operasyon DHA kamerasına yansıdı.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi. Soylu'nun bahsettiği operasyon Şişli, Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.

KIRILAMAYAN KAPILAR OKSİJEN TÜPÜ İLE KESİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok kez operasyon düzenlenen İdil Kültür Merkezi'nde polisin en çok zorlandığı yer giriş kapıları olmuştu. Polis bu kez İdil Kültür Merkezi'ne hazırlıklı gitti. İçerisinde oksijen tüpleri olan bir minibüs de ekibin içinde yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi.

SOKAKTA KUŞ UÇURTULMADI

Operasyon sırasında özel harekat ve terörle mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlar da bölgede devriye görevi yaptı. Operasyonda gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN DHKP-C OPERASYONU AÇIKLAMASI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi’nin Şişli’de binasına operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)

-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)

-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G.

Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi.

Bakan Süleyman Soylu: İstanbul'da 7 terörist sığınakta ele geçirildi
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tuzla'da kimyasal koku paniği ile ilgili Belediye Başkanı'ndan flaş açıklama: 'Sabotaj şüphesi...'

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 7 terörist sığınakta ele geçirildi! Aralarında Türkiye sorumlusu da var...

İstanbul Adalet Sarayı'nı karıştıran büyük hırsızlık

Ne yaptıysa olmadı, kepçe ile çözüm bulundu