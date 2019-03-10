SON DAKİKA! Bakan Soylu çarpıcı rakamı duyurdu: 511 bin gözaltı, 30 bin tutuklu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSON DAKİKA! Bakan Soylu çarpıcı rakamı duyurdu: 511 bin gözaltı, 30 bin tutuklu
GeriGündem SON DAKİKA! Bakan Soylu çarpıcı rakamı duyurdu: 511 bin gözaltı, 30 bin tutuklu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
10.03.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Bakan Soylu çarpıcı rakamı duyurdu: 511 bin gözaltı, 30 bin tutuklu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar çerçevesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu bildirdi.

Soylu, FETÖ/PDY ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

FETÖ'yü dünyaya anlattıklarını belirten Soylu, özellikle güvenlik, istihbarat, yargı, bilişim, üniversiteler, medya başta olmak üzere toplumu ve devleti etkileyecek ana koridorlarda ciddi bir şekilde etkin olmak isteyen FETÖ mensuplarına yönelik "paket paket" operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soylu, FETÖ'nün terör ve istihbarı bir örgüt olduğuna işaret ederek, "Bu örgüte terör örgütü ve istihbarı örgüt olarak bakmazsak biz eksik ayakla hareket etmiş oluruz. Şu anda biz bunu bir mantığa oturttuk ve bu mantıkla devam ettiriyoruz. Mümkün olduğunca da budamaya çalışıyoruz. İçeride ve dışarıda nasıl PKK ile mücadele ediyorsak aynen FETÖ ile yapmış olduğumuz mücadelenin kendi adına safhaları var. Özellikle Adalet Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla, Maarif Vakfımızla el ele kol kola ciddi bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz, içeride ve dışarıda..." diye konuştu.

"38 bin 578 personel ihraç edildi"

FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından ihraç edilenler hakkında bilgi veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımızdan şu ana kadar 38 bin 578 personel ihraç edildi ve 5 bin 679 kişi de görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilenlerin bir kısmı içeride. Bunların 31 bini emniyet, 4 bin 159'u jandarma, 348'i sahil güvenlik personeli ve ayrıca mülki idareden olanlar da söz konusu. Bütün bu personel açığına rağmen ciddi bir şekilde çalışma ortaya konuldu. Bütün arkadaşlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, mülki idare amirlerimize, herkese bu konuda çok teşekkür ediyorum. FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 511 bin kişi gözaltına alınmış. Tutuklu sayısı 30 bin 821."
Soylu, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması tamamen çökertildi diyebilir miyiz?" sorusuna "Diyemeyiz, çalışıyoruz, elimizde dosyalar var. Çalışıyoruz, iyi de çalışıyoruz, hiç merak etmeyin." yanıtını verdi.

"Bir ana kütüphanemiz var, blok blok"

FETÖ mensuplarına yönelik devam eden operasyonlardan dolayı vatandaşlarda örgütün bitmeyeceği algısının oluştuğuna dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni deliller, yeni dijitaller, yeni mahremler... Yani bir mahrem yakalıyorsunuz bir büyük külliyat ortaya koyuyor, o külliyatın üzerinden tekrar gidiyorsunuz. Bir ana kütüphanemiz var, blok blok. İşte büfe/ankesör, ByLock, mahrem yapılanmalar sırasıyla yöntemleri ve alanlarına göre... Ama bu kütüphanelerin dışında bir de elde ettiğimiz var. Mesela özellikle siber, 1 milyon 800 binin (dijital materyal) 1 milyon 407 binini çözdü. Bu Avrupa'nın bütün ülkelerinde bir yıl, iki yıl, üç yılda elde edilemeyecek rakamlar."

Bakan Soylu, birçok ülkenin Türkiye'den siber suçlarla mücadele alanında yardım istediğini vurguladı ve son olarak İran'ın böyle bir talepte bulunduğunu sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otomobil kaza yapanların arasına daldı: 3 ölü, 5 yaralı

Cipte bırakılan köpek için seferber oldular

'S-400' açıklaması: Aklı selimle halledeceğiz

Mahallede korku ve panik! Ortalık savaş alanına döndü