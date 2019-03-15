Son dakika... Bakan Soylu: 'Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İHA'ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz. Mayıs ayından sonra, bugüne kadar pestillerini çıkardık zaten 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirdik ve devam ediyoruz. Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını" dedi.
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