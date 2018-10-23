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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
23.10.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! Uçak yapmaya bile çalışmışlar…

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlenilen yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdiklerini belirterek, "Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar." dedi.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Zirvesi, 19 ülkeden katılımcı ile Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde başladı.

Bakan Soylu, zirvenin açılış programında, küresel güvenlik anlamında çelişkilerle dolu bir yüzyıl yaşandığını söyledi.

Dünyada birbirine resmi olarak savaş ilan eden ve ordularının karşılıklı olarak savaştığı iki ülke bulunduğunu, ancak dünyada askeri harcamaların ise geçen yıl 1,7 trilyon dolar olduğunu ifade eden Soylu, "Bugün Paris'in, Berlin'in ve Avrupa'nın birçok başkentinde; ana caddelerde, meydanlarında, metro istasyonlarında ellerinde makineli silahlarıyla özel harekat polisleri nöbet tutuyor. Bu nöbeti, terör örgütlerine karşı tutuyorlar. Bu örgütlerin kimisi, DEAŞ gibi, İslam adına savaştığını söylüyor. Ama benim ülkemde, DEAŞ’a katılacağı için sınır geçiş yasağı konulan yabancı teröristler listesinde, AB vatandaşı olan 9 bin 394 kişi var. Aynı amaçla sınırı geçerken yakalanan AB vatandaşlarının sayısı ise 2011 yılından bugüne kadar toplam 916 kişi" diye konuştu.

"21. YÜZYILDA YÜKSELEN TREND TERÖRDÜR"

PKK'nın Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır cinayet işlediğini vurgulayan Soylu, Türkiye ile ilgili etnik bir terör örgütü olarak bilinmesine rağmen 2016 yılında AB ülkelerindeki uyuşturucuya bağlı ölümlerin yüzde 82'sine neden olan opioidlerin kaçakçılığını PKK'nın organize ettiğini dile getirdi.

Genel olarak Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin büyük bir bölümünün PKK'nın elinde olduğunu anlatan Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Örgütün uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelir 1,5 milyar dolar. Avrupa'da haraç topluyorlar. AB ülkelerinde eğitim kampları var, bu kamplardan örgüte eleman temin ediyorlar. Aynı zamanda silah ve insan kaçakçılığı da yapıyorlar. Yine bir çelişki; Amerika ile Suriye'nin arası yaklaşık 11 bin kilometredir. Aynı Amerika'nın, Suriye’de 22 askeri üssü olduğu biliniyor, PKK'nın kolu olan YPG'ye tırlarla, uçaklarla silah gönderiyor. Aynı zamanda para ve eğitmen gönderiyor. Ortadoğu için 2019 yılı savunma bütçesinde ayırdığı kaynak tam 69 milyar dolar. Türkiye olarak Suriye kaynaklı göç dalgasıyla uğraşıyoruz. Dünyanın birçok ülkesi bu sorunla yüzleşiyor ama takdir edersiniz ki Türkiye’nin yükü daha ağır. Öyle ki, dünyanın başka ülkelerinden göçmen kaçakçılığında uzmanlaşmış organize suç çeteleri, Türkiye’ye gelip bizim ülkemizde insan kaçakçılığı yapıyor."

Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet teşkilatının karada, sahilde düzensiz göçlerle ilgili yoğun mücadele yürüttüğünü aktaran Soylu, "Yaptığımız
sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ’tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar. Aynı şekilde kendi ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında, silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte. Bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor. Bütün bu fotoğrafı şunun için anlattım, birinci ve ikinci dünya savaşlarının tarafları belliydi. Kimin kiminle, ne için savaştığı belliydi." ifadelerini kullandı.

Bugün kimin kiminle ve neden savaştığı belli olmayan bir güvensizlik ortamı içinde olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Radikalizm giderek artıyor ve küreselleşiyor. Terör ve şiddet, bir yandan öldürürken, diğer yandan kendi alt yaşam sistemlerini kurguluyor. Kendisini kurumsallaştırmaya çalışıyor. Şunu çok net bilmenizi isterim, Suriye'de, Kuzey Irak'ta düzensiz göçmenleri, PYD alıp bir noktaya getiriyor, 500 dolar, 700 dolar cebine para getiriyor. Bir sınırdan bir sınıra DEAŞ getiriyor, o da 500 dolarını alıyor. O bırakıyor, öbür taraftan yine PYD, aynı uygulamayı gerçekleştiriyor. Birbiriyle sahada çatışıyormuş gibi gözüken ama gelir kaynaklarında ve suç kabiliyetlerinde örtüşen ilişki 21. asırda dünyanın başına beladır. Hepinizin üniformaları, hepinizin bir de vicdanları var. Dün Suriyeli 3 çocuk, hiç binmemesi gereken bir botun batmasıyla hayatını kaybetti. Biz bunu 21. asırdan sonra gelecek nesillere nasıl anlatırız, sizler nasıl anlatırsınız. 12-13 yaşındaki çocukları, PYD ve PKK terör örgütü dağa kaçırıyor. Çocuklara cinsel istismarda bulunuyorlar, aramızdan ayrılmasınlar diye. Peki, Suriyeli çocuklar, kendi evinde, annesinin babasının yanında yaşaması gereken çocukların dağa kaçırılmasının bedelini biz nasıl öderiz? Çocuklara nasıl anlatırız? Batıdan kimyasal uyuşturucu, sentetik, doğudan doğal uyuşturucu, sürekli bir akım halinde. Peki bunların hedefleri ne? Küçük çocuklar. Hepimizin üniformaları olabilir, hepimiz başka bir kıyafet giyebiliriz, ama hepimiz vicdanımızı asla kaybetmemeliyiz. 21. yüzyılı suç örgütlerini, terör örgütlerinin yüzyılı haline getirmemeliyiz.

Beni bağışlayın, 21. yüzyılda yükselen trend terördür ve dünyadaki ülkeler olarak hepimiz bunun müsebbibiyiz. Kimse kusura bakmasın. Şu çok net ve açık, insanlar niçin göç ediyorlar, kim evini barkını bırakır. Size 10 gün daha 'bu cennet topraklarda kalın' desek kalır mısınız, kendi eviniz var, çoluğunuz var, aileniz var, çocuklarınız var. Afrikalardan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, dünyada adını bilmediğimiz birçok ülkelerden insanlar niçin bizim coğrafyamıza ve bizim coğrafyamızdan Avrupa'ya, Amerika'ya geçmek istiyorlar. Beni bağışlayın, 21. asrı maalesef bizden sonraki nesiller bir cinnet asrı olarak nitelendirebilirler. Çünkü hiçbirimiz şehirlerin bu kadar yoğunlaştığı, şehir hayatlarının bu kadar geliştiği noktada 21. asrın ortasına doğru metroya binmekten korkan insanlar topluluğu olduğunu hayal edemedik. Çünkü terör, hedef seçerken din, ırk, milliyet, farkı gözetmiyor. sadece var olmak istiyor. Bu fotoğrafı görmek zor olmadığı gibi, aslında çözmek de zor değil. Eğer kötülük küreselleşebiliyorsa mücadele de küreselleşmelidir. Dünyadaki resmi kolluk güçlerinin sayısı, teröristlerden fazladır. Teknik imkanlar bakımından da onlardan öndeyiz. eksik yanımız, küresel ölçekte iş birliği, daha doğrusu samimi iş birliğidir."

 

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