Son dakika... Bakan Soylu: 'İstanbul'da bu yıl 85 bin kaçak göçmeni geri gönderdik'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''İstanbul'da yılbaşından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik. Bunları ülkelerine geri gönderdik'' dedi.
Bakan Soylu, gündeme dair şu değerlendirmelerde bulundu:
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine 360 bin kişi dönüş yaptı.
İstanbul'da yılbaşından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik. Bunları ülkelerine geri gönderdik.
Bugün cezaevlerimizde bin 500 DEAŞ'lı var.
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