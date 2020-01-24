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Haber Giriş: 24.01.2020 - 18:19,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Kurum'dan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Pazartesi günü ödemeler başlayacak

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Son dakika... Bakan Kurum'dan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Pazartesi günü ödemeler başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi başlayacak." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

- Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi başlayacak. 21 bin 500 lira acil yardım ödeneği göndereceğiz.

- Ağır hasarlı 249 bina tespit edildi.

- Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız.

Son dakika... Bakan Kurumdan Manisadaki depremle ilgili açıklama: Pazartesi günü ödemeler başlayacak

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