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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Son dakika! Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü
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Gündem
AA
21.02.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Son dakika! Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık’ta toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Kurum, daha sonra Valilik B Toplantı Salonu'nda millet bahçelerine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği basına kapalı toplantıya katıldı.

Kurum, yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Bakan Kurum, depremde can kaybının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Korku üzerine yaralılarımız hastanelerimize başvurdular. Onlara da gereken bakım hastanelerimiz tarafından yapılmaktadır. Hem AFAD’ımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz şu an sahadalar, hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz ve ilk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık’ta toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü. Bu ön hasar tespit çalışmaları. Şu an ekiplerimiz sahadalar ve bütün köylerimizde, ilçelerimizde tüm alanda hasar tespit çalışmalarımız yürütülüyor. Görüyoruz ki deprem ülkemizin çok önemli bir gerçeği, daha dün 81 ilimize valiliklerimize bir genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu ülkede riskli ne kadar yapı varsa, vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlikesi altında altında ne kadar yapı varsa bunları süratli bir şekilde dönüştürmek."

Genelge kapsamında çalışmaların başladığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bu genelge kapsamında valiliklerimiz belediyelerimize şehir içindeki riskli binaların tespiti, riskli alanların tespiti için ve bu alanların tespitiyle birlikte genel bir deprem dönüşüm, kentsel dönüşüm master plan hazırlamak suretiyle bakanlığımıza bu çalışmaları yapıp üç ay içinde şehirde ne kadar riskli bina, ne kadar riskli alan varsa bunları bakanlığımıza bildirecekler ve bakanlığımızla yerel yönetimlerimiz bu iş birliği çerçevesinde de bu alanları süratle dönüştürmek ve inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Tüm ülkemizdeki kentsel dönüşüme maruz kalacak konut sayısı yaklaşık 6,7 milyon konut ve bunu da en riskli konutlardan başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde bitireceğiz. Buna ilişkin hem bakanlığımız hem bakanlığımızın ilgili, bağlı genel müdürlükleri, başkanlıkları eliyle bir kısmını gerçekleştireceğiz ki yılda 300 bin hedefin yaklaşık yüzde 10’unu, 15’ini, 30-40 bin konutunu TOKİ, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve altyapı kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüz eliyle sağlayacağız. Bunun dışındaki dönüşümleri de yerel yönetimlerimizle ve özel sektörümüzle birlikte gerçekleştireceğiz ve bu işte kararlıyız, biz hiç bir vatandaşımızın canına, malına zarar gelsin istemiyoruz."

Bakan Kurum, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmelik çerçevesinde, hazine taşınmazlarının kira irtifak hakkı ile kullanım izin ve sözleşmelerinde ÜFE artışı yerine, TÜFE artış oranına geçildiğini ve devam eden sözleşmelerin bu artışa göre değiştirileceğini bildirdi. Murat Kurum, "Yeni sözleşmelerde tamamen tüketici fiyat endeksi üzerinden yapılacak. Bu da hem vatandaşımız için hem de yeni sözleşmelerimiz için önemli bir değişiklik. Bu sayede vatandaşımız artık sözleşmelerinde tüketici fiyat endeksi üzerinden artışa gidilecek." ifadesini kullandı.

Çanakkale'deki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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