Son dakika... Bakan Koca: Yolcularımızın hiçbirinde hastalık belirtisi yok

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

Dün öğlen saatlerinde hareket etmiştir ve Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda sağlık ekibiyle birlikte yola çıkılmıştır. Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi. Alınması gerekenler bütün tedbirler alındı.

Enfeksiyon hocamız olan İrfan Hocamızla telefon görüşmesi yaptık. Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok. Komutan, asker ve pilot arkadaşlarımızla da görüştüm. Pilotların da bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadığını özellikle ifade ettiler.

Getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere bir hastanemizi organize ettik. Şu an bildiğimiz şekliyle hiçbir ülke getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmedi. Bu anlamda her hastayı bir odada 14 günlük zaman sürecinde takipleri yapılacak. Bütün hizmetlerin tek kullanımlık mazlemelerle yapılacak. Burada hizmet verecek sağlık personelimiz içinde tüm tedbirler alınmış oldu.

DSÖ acil durum ilan etmeden önce ülke olarak tüm tedbirleri önceden aldık. Olaya ciddiyetle yaklaştığımızın altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir coronavirüs teşhisi konan hastamız olmadı. Çapa Hastanesi'nde 6 yaşındaki Çin'li çocuktan alınan numunelerde negatif çıktığını duyurmak istiyorum. Bu Bilim Kurulu her gün bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri alacak bu süreci birlikte sürdüreceğiz. Şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Birazdan hastane ortamına yerleştikten sonra orada alınması gereken tedbirleri yerinde görmüş olacağız.

Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum.