Son dakika... Bakan Hulusi Akar'dan önemli mesajlar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in İlk Kaynak Töreni’nde konuştu. Akar, "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal bir azalma olmakla birlikte vatanına, milletine, bayrağına bağlı arkadaşlarımızla gücümüz daha da artmıştır" dedi.
İşte Akar’ın sözlerinden satır başları:
Ordumuzun her an harekata hazır olabilmesinin en önemli şartlarından biri yerli savunma sanayinin gelişmesidir.
Geçmişten ders alarak savunma sanayinin millileşmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır.
Yerlilik ve millik oranımız yüzde 65'lere ulaşmıştır.
İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal bir azalma olmakla birlikte vatanına, milletine, bayrağına bağlı arkadaşlarımızla gücümüz daha da artmıştır.
Barbaros Hayrettin Paşa ve Fatih gemilerimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
Muhataplarımız haklarımızın ihlal edilmesine müsaade etmeyeceğimizi bilmelidirler.
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