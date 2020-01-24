Haber Giriş: 24.01.2020 - 21:32,
Son dakika... Bakan Hulusi Akar'dan deprem açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "İlk dışında taşrada bazı kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakınen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız." ifadelerini kullandı.
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