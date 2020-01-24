Son dakika... Bakan Hulusi Akar'dan deprem açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "İlk dışında taşrada bazı kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakınen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız." ifadelerini kullandı.