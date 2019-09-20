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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
20.09.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Son dakika.. Bakan duyurdu: 'Pendik'teki orman yangınında terör bağlantısı tespit ettik'

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, terör bağlantısının bulunduğunu belirterek, "Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz." dedi.

İzmir programı kapsamında Kınık ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra Bakırçay Kanal Temizliği Şantiyesi'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir zanlının yakalandığını anımsattı.

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüğünü aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Duyarlı bir vatandaşımızın cep telefonu kamerasıyla çekip kolluk kuvvetlerine iletmiş olduğu bir ihbarla başlayan, tespitle devam eden ve yakalanmayla da sonuçlanan bir durumla karşı karşıyayız. Bu yaz yangınlar çıktığından beri birçok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim. Çünkü aynı anda aynı yerde veya aynı anda çok farklı lokasyonlarda farklı farklı yangınların çıkması nedeniyle bu işin kasıtlı ve terörle ilgili olabileceğine dair benim de bazı tespitlerim olmuştu. Takip eden günlerde de seyreden yangınların çoğunun PKK tarafından üstlenilmesi vardı. Bununla ilgili araştırmalar, kolluk kuvvetlerimiz tarafından devam ediyor. Ancak bugün yakalanan vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut. Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz."

Ülke genelinde ve İzmir'de, siyasetçilerin bu işi bir türlü kabullenmediğine dikkati çeken Pakdemirli, muhalefet temsilcilerinden de terör örgütünün çıkardığı yangınları lanetleyen açıklamalar beklediklerini belirtti.

Tuncay Özkan'ın yangınlarla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Pakdemirli, "Bu milletvekilimiz lanetlerse muhatap alabiliriz. Önce dediler ki 'siz bu işe müdahale edemediniz.' PKK üstlendi. 'Yok. Siz yakmadınız, AK Parti söndüremedi' dediler. Gene ortaya PKK ile ilgili bir durum çıktı. Ne açıklayacaklarını merak ediyorum. Milletvekillerimizi kamuoyunun vicdanına terk ediyorum." diye konuştu.

Pendikteki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
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