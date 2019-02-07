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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında gençlerin sorularını yanıtlıyor. "Sebze-meyvede maliyet taşıma zincirinden dolayı yüzde 30 artıyor." diyen Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

(Sebze-meyve fiyatlarında artış) Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5'luk fahiş bir fiyat artışı olmuş.

Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız. 

Taşıma zincirinden dolayı maliyet yüzde 30 artıyor.

(SERACILIKTA YENİ MODEL) Seracılıkta bir yerine 10 birim üretilebilecek finans modeli olacak. Seracılarımıza uzun maliyetli finansman desteği sağlayacağız. 

Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. Çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız.

Orta ve uzun vadede çözüm için, gıda tedarik zincirinin küresel anlamda en iyi uygulamalarla profesyonel bir yapıda bir network hazırlıyoruz.

(ÜNİVERSİTE YILLARI) 90'lı yıllar benim hayatımda hüzünlü yıllar. Üniversite yılları bir insanın en keyifli yılları. Dolu dolu yaşadığım yıllar oldu. 4 senede üniversiteyi tamamladık. 

Dünyada insanlar 3,5-4 saat sosyal medyaya vakit geçiriyor. Bu çılgın bir saat. 3,5-4 saat ne sevdiğimize vakit ayırıyoruz ne de iş yerinde verimli vakit geçirebiliyoruz. 

(KÜRESEL EKONOMİDEKİ GELİŞMELER) 2008 sonrasında Çin-ABD ekseninde yeni bir dünya oluştu. Dünyada 16 ekonomik krizin 12'si savaşla sonuçlanmıştır. 

Enteresan tarihi dönemlerden geçiyoruz. Ticaret savaşlarında fırtınaya karşı altyapı güçlenmeli. Altyapımızı, üzerine koyarak güçlendiriyoruz.

(DOLAR KURUNDAKİ YÜKSELİŞ) Dünya tarihinde çok az ülkenin maruz kaldığı bir finansal operasyona Türkiye 3 ayda çok güçlü bir refleksle karşılık verdi. 

 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (07.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
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