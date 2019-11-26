Son dakika: Bakan Akar'dan S-400 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''S-400 konusunda her şey planlandığı gibi.'' açıklamasında bulundu. Bakanı Akar ayrıca, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı şekilde devam ediyor."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin Ankara'da dün gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Akar, "Her şey normal. Bu tedarik biliyorsunuz bir süreçtir.
Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni farklı bir şey yok.
Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Her şey planlandığı gibi, planlanan faaliyetler devam ediyor. Farklı, beklenmeyen herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.
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