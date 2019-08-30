Son dakika... Bakan Akar: 'YPG'nin çekildiğine dair bilgi var, teyide muhtaç. Bizzat görmek istiyoruz'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz'' dedi.
Akar, güvenli bölge ile ilgili bir soruya da ''Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı'' yanıtını verdi.
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