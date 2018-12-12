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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.12.2018 - 20:46, Son Güncelleme:

SON DAKİKA... Bakan Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'a tepki

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SON DAKİKA... Bakan Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, ABD'nin YPG/PKK'lıları eğitmesine ilişkin "Teröristlerin eğitilip donatılması kabul edilemez" dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna Milli Savunma Bakanı Akar, başkentteki misyon şefleri, askeri erkan, iş insanları, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Akar, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü'nü tebrik ederek, Bosnalıların Türkiye için her zaman önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Tarihi bağlar ve ortak değerler çerçevesinde Türkiye ve Bosna Hersek ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Bosna Hersek ilişkilerinin gelişmesine paralel, bütün alanlarda ilişkilerimizin her geçen gün geliştiğini görmek gerçekten hepimizi memnun etmektedir." diye konuştu.

Bosna Hersek'in sahip olduğu üstün nitelikli personelle birlikte NATO'ya üye olmak için her türlü hazırlığı büyük bir süratle tamamladığına dikkati çeken Akar, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elimizden gelen her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Ayrıca, Bosna Hersek'te bulunan Barış Gücü'ne Türkiye olarak Avusturya ile birlikte en üst düzeyde desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bosna Hersek halkının geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Akar, "Boşnak kardeşlerimizin rahat ve huzur içinde yaşaması için ne lazımsa, alınması gereken tedbirlerin alınması için her türlü destekte bulunacağız." ifadesini kullandı.

İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında çok samimi ve yapıcı bir ilişki olduğunu söyleyen Akar, bu ilişkinin çok farklı alanlarda sürdüğünü vurguladı.

"TERÖRİSTLERİN EĞİTİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin etrafında bazı sıkıntılı durumlar olduğunu söyleyen Akar, şöyle devam etti:

"Özellikle Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki bazı gelişmeler çok trajik olaylara neden olmakta. Bu hususlar, AB ortak değerlerine aykırı olmakla beraber, maalesef Avrupalı dostlarımızdan gerekli katkı ve desteği görememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Srebrenitsa'daki trajediye duyarsız kalan dünya kamuoyunun benzer şekilde Suriye'de şu anda yaşanmakta olan birçok trajik konuya duyarsız olduğunu acı bir şekilde görmekteyiz. Biz, Suriye ve Irak konusunda her zaman söylediğimiz gibi başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak ve siyasi bütünlüğüne son derece hassas, son derece saygılıyız."

Akar, mülteci sorunu başta olmak üzere Suriye ve civarında yaşanan trajik olaylarda Bosna Herseklilerin gösterdiği duyarlılığı diğer ülkelerden de beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak yapılan son açıklamalar gerçekten bölgedeki istikrarın daha da istikrarsız hale gelmesine neden olacak. Hele hele teröristlerin eğitilmesinin ve donatılmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını da her zaman olduğu gibi burada bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde, havada uluslararası hukuktan doğan tüm haklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azimle kararlılıkta koruduk, korumaya devam edeceğiz. Fırat'ın doğusu dahil, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru olmasına izin vermemiz, göz yummamız asla söz konusu değildir. Ülkemizin ve bölgenin huzur ve güveni için FETÖ başta olmak üzere PKK, YPG, DEAŞ tüm terör örgütlerine karşı bugüne kadar büyük bir mücadele verdik en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azimle, kararlılıkla mücadelemizi, operasyonlarımızı sürdüreceğiz."

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (12.12.2018) – 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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