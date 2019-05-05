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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.05.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan net mesaj: 'Türkiye oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır'

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Son dakika... Bakan Akar'dan net mesaj: 'Türkiye oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır" dedi.

Akar, Yunanistan yetkililerinin Ege ve Doğu Akdeniz'e yönelik açıklamalarına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Sağduyu, iş birliği çağrısında bulunan Bakan Akar, Türkiye'nin haklarını korumada kararlı olduğunu belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynaklarının barış, diyalog ve ortak kalkınmaya köprü olması gerektiğini ifade eden Akar, barış dolu bir gelecek için tüm kıyıdaşların mutabakatıyla deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Bölgede uluslararası hukuku istismar ederek yapılan gasp girişimlerine göz yumulmayacağının altını çizen Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır." diye konuştu.

İyi komşuluk çağrısı

Türkiye'nin, tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde, diyalog ve müzakere yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inandığını dile getiren Akar, bu prensip doğrultusunda hareket ettiğini, muhataplarından da aynı hassasiyeti beklediğini vurguladı.

Başka devletlerin bir karış toprağında dahi gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası hukuka uymayı kendisine ilke edindiğini vurgulayan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti, milli hak ve menfaatlerini etkin, caydırıcı ve saygın milli güç unsurlarıyla gerektiğinde korumaya da hazırdır." mesajı verdi.
Bakan Akar, karşılıklı güven, barış ve istikrarı zedeleyen adımlardan uzak durulması gerektiğini de kaydetti.

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