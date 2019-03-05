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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.03.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan kritik uyarı: 'KKTC orada hak sahibidir'

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerini tamamladı.

Akar ve komutanlar, ilk olarak Donanma Komutanlığındaki Tatbikat Kontrol Merkezi'ne gitmişti.  Sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken Uyarı ve Kontrol (HİK) uçağının tatbikat kapsamındaki görev uçuşuna katılan Bakan Akar ve komutanlar, son olarak TCG Gediz Fırkateyni'nden tatbikat faaliyetlerini izledi.

Böylece Akar ve TSK'nın komuta kademesi Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurları karada, havada ve denizde denetlemiş ve yerinde talimatlar vermiş oldu.
Akar, tatbikatın fiili olarak icra edilen son bölümünü takip etmek üzere TCG Gediz Fırkateyni'ne gelişinde "Silistre" adı verilen gemici düdüğü çalınarak askeri törenle karşılandı.

Tatbikatın son bölümünün sevk ve idaresinin yapıldığı TCG Gediz'de brifing alan Akar, gemi personeliyle de bir araya geldi. Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Bakan Akar, emeği geçenleri kutladı.

"Temasımız sürüyor"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mazisinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirten Akar, gelinen seviyeyi göstermesi bakımından Mavi Vatan Tatbikatı'nın önemine değindi.

Akar, 103 geminin yanı sıra 6 Sahil Güvenlik botu, 31 uçak ve 22 helikopterin tatbikatta görev yaptığını hatırlatarak, kuvvetler arası sağlanan en üst koordinasyonun sahada bir kez daha gösterildiğini vurguladı.

Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Akar, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.
Akar, şunları söyledi:
"Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Bu konuda diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerine esas olan ilkeleri uygulamaktan yanayız. Biz mevkidaşımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde güven ve güven artırıcı önlemlerin daha da geliştirilmesi konusunda temasımızı sürdürüyoruz. Heyetler arası görüşmeler dahil tüm seçenekleri değerlendirdik, değerlendiriyoruz."

"Adil ve kalıcı çözüm"

Bununla ilgili üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini dile getiren Akar, "Deniz yetki alanları konusunda çalışmaların adil ve kalıcı çözümler oluşturacak şekilde devamından yanayız." ifadelerini kullandı.

Bulunan yeni enerji kaynakları dolayısıyla Doğu Akdeniz'in öneminin daha da arttığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Bu konuda çalışanlar, konuşanlar, birtakım teşebbüslerde bulunanlar var. Bunları da yakinen takip ediyoruz. Bu bölgede küresel ve bölgesel aktörlerin varlığını giderek arttırdığını görüyoruz. Bunları da sürekli izlemekteyiz. Akdeniz'de, Ege'de, tüm çevremizde istikrardan ve iş birliğinden yanayız.
Gerginlik ve çatışmaların olmaması için provokatif eylemlere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz."

"Adanın etrafındaki doğal zenginliklerden KKTC de hak sahibidir"

Hulusi Akar, olaylara iyi niyetle yaklaştıklarına değinerek, barış ve istikrar için her türlü desteği sağladıklarına işaret etti.

Bu konuda her türlü çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:
"Ancak Türkiye'nin dahil olmadığı bölgeyle ilgili hiçbir kararın, anlaşmanın kalıcı olmayacağını, geçerli olmayacağını ve ayrıca bölgemizde hiçbir şekilde oldubittiye göz yummayacağımızı başlangıçtan itibaren ifade ettik, etmeye devam ediyoruz. Türkiye daima KKTC'nin yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. KKTC'de yaşayanların da bu zenginliklerden pay alması gerektiğini, bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir."

Bakan Akar ve komutanlar tatbikat kapsamında yapılan faaliyetleri de takip etti.

Akar'ın telsizden tatbikata katılan unsurları kutlamasının ardından heyet helikopterle gemiden ayrıldı.

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