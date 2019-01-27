Son dakika... Bakan Akar'dan sınırda kritik sözler
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.
Akar gündemdeki son gelişmelere dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Üs bölgesine yönelik provokasyon
Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar
Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı.
Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.
DEVAMI GELİYOR...
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