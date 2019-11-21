Son dakika... Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'de yaptığımız harekatlar sonunda terör koridoru oluşturulması, terör devleti oluşturulması hayali bitti." açıklamasında bulundu. Akar, "5 F35’ten 4’ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:
Harekatlarla sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı.
Fırat Kalkanı Bölgesi'ne en az 400 bin kişi dönüş yaptı.
Suriye Milli Ordusu başıboş bir ordu değil, bakanlık bütçesinden bunlara bir ödeme yapılmamaktadır.
MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.
(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.
Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.
(Bedelli askerlik) 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak.
S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim süreci tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız.
S-400'lerin birinci filo 2 batarya intikal etti. Şu anda TSK personelinin eğitimi ve kurulum aşaması gerçekleştiriliyor.
5 F35’ten 4’ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor”
Dün Türkiye'ye çok yakın Atme Kampı'na füze atıldı. Rejimin aklı selim hareket etmesi için gayret sarf ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle