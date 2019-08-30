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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
30.08.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Son dakika! Bakan Akar'dan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadele, İdlib ve Pençe harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "TSK'nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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  • Bakan Akardan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...
  • Bakan Akardan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...
  • Bakan Akardan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...
  • Bakan Akardan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri dün Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra Bakan Yardımcılarının da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Son dakika Bakan Akardan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...

Törendeki konuşmasında bölgesel konulara değinen Akar, tayin ve terfilerin de askeri personel açısından önemli olduğunu belirtti. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girdiğini anımsatan Bakan Akar, "Terfiler ve tayinler bu şekilde gerçekleşti. Birtakım yorumlar ve değerlendirmelerin bu temelde olması gerekir. Bunun dışındakiler gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.
Son dakika Bakan Akardan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...


Rütbe arttıkça görev ve sorumlulukların da arttığına dikkati çeken Akar, personelin görevlerini yaparken bir önceki günden daha fazla çalışmalarının gerektiğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar karada, denizde ve havada vatanının ve milletinin güvenliği ve huzuru için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirten Bakan Akar, "Bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yapılması gereken neyse yapacağız." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Türkiye'nin, TSK'nın zarar gördüğünü dile getiren Akar, "Bu hainler içimizden temizlendikçe TSK güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Bunun en somut göstergesi bir tarafta artan operasyonlar diğer tarafta da tatbikatlar. TSK geçmişten çok daha fazla operasyon, çok daha geniş kapsamlı tatbikatlar yapıyor, yapmaya devam edecek." dedi. Hain darbe girişiminden bu yana TSK'dan 17 bin 498 kişinin ihraç edildiğini vurgulayan Akar, "Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir." ifadelerini kullandı.

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"TSK'NIN PENÇESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Terörle mücadele harekatlarında en büyük fedakarlığın şehitler ve gaziler tarafından gösterildiğini bildiren Akar, şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad etti.

Akar, TSK'nın operasyonlarıyla şehit ve gazilerinin kanlarını, onların yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadığını belirterek, "Bu yapılan çalışmalar sayesinde bayrağımız dalgalanmaya, 82 milyon milletimiz kutsal vatan topraklarında rahat ve huzur içinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve kararlılıkta devam edeceğini yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"İnşallah asil milletimizi, 82 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtaracağız. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Son yapılan operasyonlar bunu açıkça ortaya koydu. Mehmetçik, komandolarımız özellikle Pençe harekatlarıyla teröristlerin bütün inlerine girdi, girmeye devam ediyor. Bütün inlerini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da buna devam edilecek. TSK'nın pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi."

"TSK'NIN GÖZLEM NOKTALARINA SALDIRI" İDDİALARI

İdlib'de Rusya'nın da desteğini alan rejimin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarla çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları katletmeye devam ettiğini ifade eden Akar, bunların durdurulması için Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TSK'nın üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini söyledi.

Anlaşma ve mutabakatlara aykırı olarak rejim tarafından yapılan saldırılarla bugüne kadar 700’den fazla masum insanın hayatını kaybettiğini, 500 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Yeni göçlerin meydana gelmemesi, insani trajedilerin yaşanmaması ve saldırıların sonunda radikalleşmenin oluşmaması için bu saldırıların bir an önce durmasının gerektiğini hep söyledik, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Rusya'ya son ziyaretinde de Sayın Putin’e ifade etti.

TSK'nın İdlib'de 12 gözlem noktası var. Oradaki gözlem noktalarımızın Astana ve Soçi mutabakatları kapsamındaki görevi ateşkes ve istikrarın izlenmesi ve rapor edilmesidir. Bu çerçevede 12 gözlem noktamız görevlerini başarılı şekilde yerine getiriyor. Herhangi bir şekilde bunların güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz.

'Gözlem noktalarımıza yönelik saldırıların olduğuna' yönelik haberler çıkıyor. Böyle bir şey yok. Fakat biz TSK olarak son derece hassas ve dikkatli şekilde süreci takip ediyoruz. Oradaki personelimizin güvenliğine karşı herhangi bir şekilde girişimde bulunulmamasını tüm ilgili taraflara hatırlatmış bulunuyoruz. Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

"GÜCÜMÜZÜ TEST ETMEYİN, YANLIŞ HESAP YAPMAYIN"

Terörle mücadelenin yanı sıra Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin de kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Buralardaki hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi, geri adım atmayacağımızı bütün dünyaya ilan ettik. Bu konuda bizi, gücümüzü, kuvvetimizi test etmeyin, yanlış hesap yapmayın." diye konuştu.

"Kıbrıs ile ilgili 1974'te bulunduğumuz nokta ne ise bugün de aynı yerdeyiz." diyen Akar, o gün nasıl yapılması gereken yapıldıysa benzer bir durumda yine bunun yapılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim uluslararası hukuka uyacağımızı söylememiz iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu belirtmemiz bir taviz, zafiyet değil. Diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz dememiz de bir tehdit değil. Biz olayı olduğu gibi, tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor, herkesin hesabını buna göre yapmasını istiyoruz." dedi.

"IVIR ZIVIR İŞLERLE UĞRAŞANLAR..."

Terörle mücadele kapsamında personelin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlıklara da dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. TSK'nın plan ve programının aksamaması için bununla ilgili bir düzen var. Ocak-şubat, temmuz-ağustos aylarında isteyen TSK mensubu emekliye ayrılabiliyor. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabiliyor. Bunu büyütmenin, abartmanın başka yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. Bu doğal bir süreç, herkesin doğal hakkı. Ben de 49 sene askerlik yaptım, emekli oldum. Bunu bazıları sıkıntı varmış gibi dile getirmeye çalışıyor, bu da iyi niyetle nasıl açıklanır, bilemiyorum."

Akar, kendisine "komutanım" şeklinde hitap edilmesini istediği yönünde ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Akar, "Bazı enteresan konular gündeme getiriliyor, bunu anlamak mümkün değil" dedi. Salondakilere "Benden böyle bir şey duyan var mı?" diye soran Akar, aldığı "Hayır" yanıtı üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"İsteyen 'Bakan', isteyen 'komutanım' diyor. Askeri çevrede arkadaşlarımız arasında bir alışkanlık var, 49 seneden beri beraberiz. Bazı arkadaşlarımız 'komutanım', bazı arkadaşlarımız 'Bakanım' diyor. Bizim etkinliğimizi, caydırıcılığımızı, saygınlığımızı, birlikteliğimizi, beraberliğimizi olumsuz yönde etkilemek için çalışan bir grup var. Bu konuda herkesin bilinçli olması lazım. Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar yapılmayan sayıda operasyonu şu anda yapıyoruz. Kıbrıs harekatında yapılan 211 sorti var. Hava Kuvvetlerimiz sadece son üç ayda 814 sorti yaptı. Bu nedenle bu ıvır zıvır işlerle uğraşanlara el insaf diyoruz. 'Bakanım' mı desin 'komutanım' mı desin diye ne telkinimiz ne tercihimiz ne de aklımızda böyle bir problem sahası var."

Son dakika Bakan Akardan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...


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