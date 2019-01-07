Son dakika... Bakan Akar'dan Bolton'un sözlerine tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir" dedi.
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