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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.06.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırda

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Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, "Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırda


Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, askeri helikopterlerle 5. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer yetkililerin karşıladığı Bakan Akar, tören mangasını selamladı, birlik şeref defterini imzaladı. Akar, çalışmalara ilişkin detaylı brifing aldı.

"İran sınırından Türkiye'ye karşı gerek terörist faaliyetler, geçiş, aktarma gayretleri gerekse düzensiz göç çerçevesinde yasa dışı geçiş teşebbüsleri var." diyen Akar, bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin aksaksız yerine getirilmesinin önemine işaret etti.

Yapılan çalışmalarda bilginin, koordinasyonun ve tecrübenin önemini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızla ülkemizin beklentilerine cevap vermemiz lazım. Sizlerden beklentimiz büyük; hudutlarımızın aşılmazlığı, geçilmezliği. Esas olan budur. İster terörist olsun ister düzensiz göçmen olsun sonuçta hepsi yasa dışı bir geçiş demektir. Bunlara karşı elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve bu geçişleri her türlü imkanı kullanarak sıfırlayacağız.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük emekler harcadı, çok büyük yatırımlar yaptı. İhtiyaç duyulan ilave birlikler tahsis edilerek burası son derece güçlendirildi. Hudutların emniyetini sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, 'Hudut namustur.' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz."

İLGİ ÇEKEN AYRINTI

Öte yandan Bakan Akar’ın inceleme ve denetlemeleri sırasında ilginç bir ayrıntı dikkati çekti. 5. Hudut Alay Komutanı olarak 1999-2001 yıllarında
Iğdır'da görevli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın albay rütbesindeki fotoğrafının, birliğin şeref salonunda yer aldığı görüldü. 

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