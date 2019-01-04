Bakan Akar'dan Sarıkamış mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar'dan Sarıkamış mesajı
GeriGündem Bakan Akar'dan Sarıkamış mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
04.01.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Sarıkamış mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "Mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Bakan Akar, Sarıkamış Harekâtı'nda Mehmetçiğin ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa aldırış etmeden, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde şehadet mertebesine ulaşmasının hafızalarda derin izler bıraktığını belirtti.

Bakan Akar, şehitlerin Sarıkamış Harekâtı'ndaki fedakârlıklarının 'vatana adanmışlık destan' olarak tarihe geçtiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:
"Ayrıca, Allahuekber Dağları'nda emre itaat ve vazifeye sadakat duygularıyla şehit olan on binlerce vatan evladının yanı sıra, onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz’de batırılan Bezm-i Âlem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakâr personeli de Sarıkamış’ın Deniz Şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır. 'Şehitler ölmez' inancını benimseyen ve Yunus Emre’nin, 'ölürse ten ölür, canlar ölesi değil' anlayışına sahip bir kültürle yoğrulan asil milletimiz; şehitlerimizin kahramanlık ve fedakârlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Sarıkamış şehitlerini yâd ettiğimiz bu anlamlı günde, 'tek millet, iki devlet' ifadesinin güzide bir örneğini sergileyen kardeş Azerbaycan halkının Nargin Adası’nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı yardımları da şükranla anıyoruz."

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirten Bakan Akar, mesajının devamında şunları söyledi:
"Yedi iklim, üç kıtaya barış, adalet ve huzur götüren, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran, millî ve manevi değerleri uğruna Sarıkamış'taki gibi her türlü fedakârlığı gösteren atalarımızdan aldığımız ilhamla bugün de vatanımıza ve asil milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şoke eden olay! Mühendis Ela'nın cipi anahtarlar evdeyken çalındı

Vahşet! İfadesi ortaya çıktı... 'Hocamı öldürdüm' diye evi aramış

Trakya'da kar şiddetini arttırdı! İstanbul'a uyarı geldi... Tatil haberleri peş peşe geldi…

Gaziantep'te yol çöktü, araçlar çukura düştü