Son dakika: İşte yeni askerlik sistemi... Milli Savunma Bakanı Akar şema ile anlattı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak" dedi. Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili olarak ''Yeni sistemin kalıcı olmasına gayret gösterdik'' diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakan Akar'a soruları, AA Ankara Haberleri Editör Yardımcısı Dilara Küçükerdoğan ile muhabirler Aynur Ekiz, Burcu Çalık, Ayşe Boztepe, Aybüke İnal, Yasemin Kalyoncuoğlu, İlkay Güder, Merve Yıldızalp ve Esin Işık yöneltti.
Bakan Akar'a ise programda Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Binbaşı İlke Doğruoğlu, Binbaşı Rengin Gizem Mukanbay ile sivil memur Buket Kalender eşlik etti.
İşte Akar’ın açıklamalarından satır başları:
İDLİB’TE YAŞANANLAR
Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak.
Dikkatli olmamız gereken bir husus var. Çok ciddi provokasyonlar var. Rejim saldırgan bir şekilde sivil insanlara acımasız şekilde bombardıman faaliyetini sürdürmektedir.
Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz.
Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.
İDLİB'DE RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE
Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz.
GÖRÜŞMEMİZ RUSYA VE GEREKTİĞİNDE İRAN'LA
Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la...
SURİYE'NİN ATEŞKESE UYMASINI BEKLİYORUZ
Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz.
314 BİN 590 KİŞİ EVLERİNE DÖNMÜŞ DURUMDA
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda...
DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti...
YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil.
GÜVENLİ BÖLGE
Orada kim olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları olacak. Burası kesin...
Sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede bir PKK, bir YPG terörist grubunun yaşamasını kendi ülkemiz ve halkımız için bir tehdit, tehlike olarak görüyoruz. Buna da müsaade etmeyeceğimizi muhataplarımıza defaatle söyledik, söylemeye devam ediyoruz.
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