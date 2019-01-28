Son dakika... İstanbul'da yangın: Bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul Bahçeşehir’de bir binanın giriş katında çıkan yangında engelli bir kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin yakınları sinir krizleri geçirirken itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Bahçeşehir 2. Kısım'da bulunan TEM Sitesi'ndeki C Blok 1. katta saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Esenyurt ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler müdahale sırasında bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre 50 yaşındaki Sevim Çetin'in engelli olduğu ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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