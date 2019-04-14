Son dakika... Bahçeli'den sert sözler: Bundan belediye başkanı olmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimde oyların yeniden sayımıyla ilgili sürece ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeli, "Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürme için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz" dedi.
Bahçeli ayrıca şunları söyledi:
8 ana başlıklı bir yorum getirmiştik. O yorum buradaki çalışmalarımızın da temelini teşkil etmiştir. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak faydalı olmuştur. YSK’nın itirazlara karşı vereceği cevabın son günüdür. Bu beklenmektedir.
Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkanlarımızla tüm başkanlarımızın ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya’da yapılacak. Cumartesi – Pazar devam edecek. Sorunları varsa belediyelerin o sorunlara öncelik verilecek ve faaliyetlere devam edilecektir…
Rakamları görmeden, bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam TV’de zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır. Millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK’nın açıklamaları sonrasında Resmi Gazete’de neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında da yayın yapılacaktır. İl genel meclisi üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclisi üyelerini yok farz ederek, üç tane, beş tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.
Eğer böyle bir iddia ile muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir.
Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürme için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz
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