Son dakika! Bahçeli'den sert eleştiriler: CHP genel başkanı siyaseten iflas etmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli Eskişehir’de konuştu. Bahçeli konuşmasında, "Millet HDP ile ittifak yapan CHP’yi affetmeyecektir. CHP genel başkanı siyaseten iflas etmiştir. HDP ile kol kola girmekten hiçbir rahatsızlık duymamaktadır" dedi.
İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:
Zillet ittifakının şımarıklığına Eskişehir’de mutlaka son vereceğiz. Cumhur ittifakı Eskişehir’in önünü açacaktır.
Metal yorgunluğuna hapsolmuş siyasetçilerin devri kapanmalıdır. Eskişehir küllerinden yeniden doğmalıdır.
İnanıyorum ki Eskişehir cumhur ittifakının ilkeleriyle hareket edecektir.
Yapılanları görmezden gelmeyiz. Çünkü zillet ittifakı gibi inkarcı değiliz. Nöbet sırası cumhur ittifakındadır. Millet HDP ile ittifak yapan CHP’yi affetmeyecektir.
CHP genel başkanı siyaseten iflas etmiştir. HDP ile kol kola girmekten hiçbir rahatsızlık duymamaktadır.
Cumhuriyeti kuran CHP nerede bugünkü CHP nerede.
Hangi çıldırmışın Türkiye’yi bölmeye gücü yeter? Türkiye’yi hiçbir zalime teslim etmeyiz.
Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Olmayacaktır.
Türkiye çok ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıyadır.
Türkiye ile uğraşmak ihanet borsasında kârlı yatırım olduğundan çok sayıda hain sıraya girmiştir. Biz bu hain lobisini biliyoruz. Bu zillete seyirci kalmayacağız.
Biz birlik için, gelecek için, istikbal için beka diyoruz.
Sokaklar karıştırılmak isteniyor, kutuplaşma bileyleniyor. FETÖ el ovuşturup uygun zamanı bekliyor. Korku ve kuşku tırmandırılıyor.
CHP zihniyeti Mart ayını çok sever. Çünkü CHP demokrasi dışı arayış sevdalısıdır. 10 Mart'ı hatırlatıyorum.
Bugün 10 Mart. Eskişehir'den sesleniyorum hodri meydan...
CHP yöneticileri. Hadi gücünüz yetiyorsa ben Eskişehir'deyim hadi gelin diyorum.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerine provokasyonlar tetikleniyor. Buna izin vermeyeceğiz.
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