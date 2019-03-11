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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Son dakika! Bahçeli'den Etimesgut'ta önemli açıklamalar

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Son dakika! Bahçeli'den Etimesgut'ta önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Etimesgut'ta seçim ofisi açılışında konuştu. Bahçeli, "Türkiye’nin beka sorunu olmadığını söylemek Türk ve Türkiye düşmanlarının ağzıdır. Sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçmeyeceksiniz aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini oylayacaksınız." dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"7 Ağustos Yenikapı ruhu güçlü Türkiye’nin yol haritasını çizmişti. AK Parti ile birlikte elimizi taşın altına koymuştuk. Yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu. Beka tehdidini bertaraf etmek için yeni bir sisteme geçilmişti. Cumhur ne karar verirse öyle olsun denildi. AK Parti ile yaptığımız mutabakat çerçevesinde Türkiye’ye özgün bir sistemde uzlaşmaya varıldı.

Sizler ülkemizin üzerinden oynanan kirli oyunları gördünüz. Uzlaşmayı hakim kılmak için büyük bir özveride bulundunuz. Buna karşılık CHP, İP, PKK, HDP, Pensilvanya aynı ittifak şemsiyesi altına girdiler.

Ankara – İstanbul karayolunda adalet aramaya çıktı, kriz haberleriyle kol kola girip yürüyüşe geçti. Millet iradesini tanımayanlara 24 Haziran’da sandığı işaret ettik. CHP’nin adayı Edirne Kapalı cezaevini yol geçen hanı yapıp ziyaret etti. Demirtaş’a özgürlük çağrısında bulundu. CHP, HDP, İP, SP aynı kazanın içinde kaynayan katran misali birbirine kenetlendiler.

Erdoğan’ı yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçtiniz. Zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı. Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetini tartışmaya açtılar. Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı, emperyalizmin kuryesi siyasetin bekçiliğine soyundular. Döviz zire yapsın diye dört gözle bekleyen siyasi işportacı haline geldiler. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak, cumhurun karar ve tokadını inşallah bir kez daha tadacaklardır.

"HAİNLERİN TEPESİNE BOMBA OLUR YAĞARIZ"

Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir.  Beka mücadelemizi sulandırmak isteyenler teyakkuz halinde. Belediye seçimlerinin beka sorunu olmadığını ifade eden zillet ittifakı milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. PYD, YPG, PKK’yı sorun olarak görmezler.

ABD’nin ekonomik dayatmalarında mutluluk duyarlar. Bunlara kalırsa Türkiye tarihi haklarından vazgeçmelidir.  Bizden istenen bin yıldır sahip olduğumuz vatanımızda misafir gibi kalmaksa eğer bunu ayaklarımız altına alır çiğneriz. Hainlerin tepesine bomba olur yağarız. Türkiye'nin bir bölgesinden Kürdistan diye bahsediliyorsa kulaklarımızı tıkamayız.

"TÜRKİYE ZİLLETE TESLİM OLMAYACAKTIR"

Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryonun geride kaldığını gösteriyor. Buna da kulp takarlar. Bundan da rahatsız olurlar. Tıpkı Gezi parkında ağacı bahane ettikleri gibi şimdide patatesi, soğanı, tanzim satış noktalarını kirli siyasetlerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Akıl tutulmasına gömülmüşler.  Türkiye zillete teslim olmayacaktır.

Türkiye’nin beka sorunu olmadığını söylemek Türk ve Türkiye düşmanlarının ağzıdır. Sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçmeyeceksiniz aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini oylayacaksınız.

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