Son dakika: Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.



Edinilen bilgiye göre Bahçeli, telefonla görüştüğü Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

DESTİCİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ve HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz da tebrik eden isimlerdendi.

YURTDIŞINDAN TEBRİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu akşam telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileten Aliyev'in, henüz kesin sonuçlar açıklanmamış olsa da, açılan sandıklar neticesinde seçimin galibinin şimdiden belli olduğuna dikkati çektiği öğrenildi.

Öte yandan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev de Erdoğan'ı kutladı.