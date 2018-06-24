Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

    Son dakika: Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

    AA
    24.06.2018 - 20:39 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Temim de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

    Edinilen bilgiye göre Bahçeli, telefonla görüştüğü Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

    DESTİCİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ve HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz da tebrik eden isimlerdendi.

    YURTDIŞINDAN TEBRİKLER

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu akşam telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileten Aliyev'in, henüz kesin sonuçlar açıklanmamış olsa da, açılan sandıklar neticesinde seçimin galibinin şimdiden belli olduğuna dikkati çektiği öğrenildi.

    Öte yandan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev de Erdoğan'ı kutladı.

    Vatandaşlar Tarabya’da toplanmaya başladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya’daki Huber Köşkü’nde takip ediyor. Erdoğan’ın Tarabya’da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.
    daha fazla video için
    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , secim2018 , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri